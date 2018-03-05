مقتل مدنيين اثنين بانفجار لغم أرضي في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة

قال مصدر محلي يوم الاثنين، إن مدنيين اثنين قتلا بانفجار لغم أرضي في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة (غربي اليمن).

وذكر المصدر للمصدر أونلاين، إن اللغم الأرضي انفجر في دراجة تقل اثنين من الصيادين المحليين في منطقة بالع، بمديرية الدريهمي، مما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وأشار إلى أن جثتيهما تحولت إلى أشلاء. واتهم المصدر مسلحي جماعة الحوثيين بزرع مئات الألغام في مناطق وقرى الساحل الغربي للبلاد، استباقا لتقدم القوات الحكومية نحو مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم.

اسماء الضحايا

1عبدالله احمد درهوش 25سنه

2محمداحمد درهوش 22سنه



