في محاولة لحل الأزمة.. الرئيس هادي يوجه بتحرير سوق المشتقات النفطية

وجه الرئيس هادي الحكومة بتحرير سوق المشتقات النفطية والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية.

وقال رئيس الجمهورية في التوجيه المنشور في الإعلام الحكومي "إشارة إلى خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلن عنها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونظراً للحالة الإنسانية التي تمر بها بلادنا ومن اجل تسهيل الإجراءات التجارية لدخول جميع الاحتياجات للشعب اليمني ومن أجل تخفيف أسعار المواد الأساسية بما فهيا المشتقات النفطية يتم العمل على اتخاذ الإجراءات المتمثلة في تحرير سوق المشتقات والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية بما فيها التي لا تزال تحت سيطرة المليشيا الحوثية الإيرانية".

وشدد الرئيس على ضرورة إلغاء القيود والإجراءات المعيقة لعمليات النقل وان تكون أسعار النقل مناسبة بحسب تقديرات وزارة النقل ، وتسريع إجراءات الإفساح في الموانئ بحيث لا تتعدى فترة السماح 72 ساعة، وتوجيه الموانئ والجمارك بالعمل لفترتين يومياً . كما وجه رئيس الجمهورية بتعليق الرسوم الجمركية للمشتقات النفطية من تاريخه بهدف تقليل الأسعار بحيث يتم مراجعة وتقييم هذه الإجراءات ومدى انعكاساتها ايجاباً على حياة المواطنين بعد ثلاثة أشهر من تاريخه .



وتشهد كثير من المحافظات اليمنية أزمة خانقة في النفط والغاز ومختلف المشتقات النفطية وتصاعدت أسعارها في السوق السوداء بشكل غير مسبوق حيث وصل سعر جالون البترول سعة عشرين لتر في العاصمة المؤقتة عدن إلى أكثر من ستة آلاف ريال.

