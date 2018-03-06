بن سلمان: الحرب في اليمن حققت أهدافها وقاربت على النهاية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن الحرب في اليمن قاربت على النهاية بعد تحقيق أهدافها المتمثلة في استعادة الشرعية في مواجهة المتمردين الحوثيين.



ونقلت صحيفة الدستور المصرية عن بن سلمان في لقاء جمعه بإعلاميين مصريين قوله "إنَّ التحالف، الذي تقوده السعودية، يقترب من الانتهاء من العمل في اليمن، وتابع: «لَم يعد ضدنا هناك إلا فلول الحوثيين».



وخلال زيارة ولي العهد السعودي لجمهورية مصر العربية في أول جولة خارجية له منذ تسميته ولياً للعهد

شن هجوماً على إيران، معتبرًا أنها «نمر من ورق».



ونفى أي اضطهاد للشيعة في بلاده، قائلا: «شيعة السعودية يساهمون في نهضتها ويتولون مناصب قيادية».



وحسب ما نقلته صحيفة المصري اليوم أكد بن سلمان على متانة العلاقة بين مصر والسعودية وقال "إن العلاقات مع مصر متينة وقوية ولو أراد الملك أو الرئيس تخريبها لن يستطيعا، ولدينا نفس الحلفاء والأعداء، فالعثمانيين قديماً وحديثاً استهدفوا البلدين" مؤكداً أن إيران عدو "ولكن نجحنا في تطويقها بأفريقيا وباكستان، وآسيا الوسطى، ولكنهم حتي الآن يعاندون ويعادون مصر مثل إطلاقهم اسم قاتل السادات على شارع بطهران".