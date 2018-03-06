مقتل طفل بغارة جوية شنتها طائرة أمريكية دون طيار في الجوف

لقي طفل مصرعه اليوم الثلاثاء، بغارة جوية شنتها طائرة أمريكية دون طيار في محافظة الجوف (شمالي اليمن)، حسبما قالت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر لـ«المصدر أونلاين»، إن الغارة الجوية استهدفت نجل القيادي في المقاومة علي الصقراء، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً وهو يقود سيارة والده على الطريق العام.

وأدى القصف إلى وفاة الطفل (لم تتوفر معلومات عن اسمه)، توفي على الفور.

ولا يعرف على وجه الدقة أسباب الغارة الجوية التي شنتها الطائرات المسيرة، والتي تتحرك بحرية في سماء اليمن منذ اندلاع الحرب مطلع العام 2015.

وقبل يومين، قُتل 4 أشخاص بغارة مماثلة في مركز زمخ وقرن خضيران بالقرب من منطقة العبر بصحراء محافظة حضرموت (شرقي البلاد).

وذكرت مصادر إن القتلى هم مسلحين ينتمون لتنظيم القاعدة.