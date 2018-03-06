‏محافظ تعز يحيل مسؤول عسكري رفيع للتحقيق إثر احتجاجات جنود حكوميين

أوقف محافظ محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، أمين محمود، اليوم الثلاثاء، رئيس شؤون الأفراد في محور تعز العسكري (أعلى سلطة عسكرية في المحافظة)، وأحاله للتحقيق.

وجاء ذلك إثر احتجاجات نظمها جنود حكوميون في شوارع المدينة، احتجاجاً على سقوط أسمائهم من كشوفات الراتب صباح اليوم، وفق ما أفاد مصدر عسكري «المصدر أونلاين».

وقال المصدر إن المحافظ أصدر قراراً بتوقيف العقيد أحمد السفياني، وإحالته للتحقيق بسبب اسقاطه 70 اسماً لجنود من كشوفات الراتب، خلال العاميين الماضيين.

وأضاف بأن المحافظ «كلف وكيل لمحافظة لشؤون الدفاع والأمن عبدالكريم الصبري بدراسة إشكالات صرف مرتبات أفراد الجيش الوطني وعمل المعالجات اللازمة».

ويتهم الجنود السفياني بتعمد اسقاط أسمائهم من كشوفات الراتب.