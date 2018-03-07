أمهات المخفيين قسرياً ينظمن وقفة احتجاجية أمام معسكر التحالف في عدن

نفذت مجموعة من أمهات المعتقلين والمخفيين قسرياً وقفة احتجاجية أمام معسكر التحالف العربي في عدن صباح الثلاثاء للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهن.



وتحتجز ما يسمى بقوات الحزام الأمني الممولة من دولة الإمارات عشرات المواطنين في سجون تابعة لها معظمهم يخضعون للإخفاء القسري ولا يعلم عنهم ذووهم أي معلومات.



وفي الوقفة رفعت المحتجات لافتات ورددن شعارات تطالب بالكشف عن مصير ذويهن والإفراج عنهم أو إحالتهم إلى القضاء ليتمكنوا من المثول أمام محكمة توفر لهم حق الدفاع عن أنفسهم. كما طالبن بتمكينهن من زيارة ذويهن المعتقلين والإطمئنان عليهم.



وحسب ناشطات فقد تعرضت الأمهات المشاركات في الوقفة الإحتجاجية للمضايقات حيث تم منعهن من توثيق فعاليتهن من قبل أفراد من الشرطة النسائية تتبع قوات إدارة الأمن.

يذكر أن النيابة الجزائية بالعاصمة المؤقتة عدن قد أصدرت مذكرة تأمر الجهات المختصة بالسماح للأهالي بزيارة ذويهم التزاماً بما نصت عليه القوانين النافذة.

*الصورة من الارشيف