السلطات الإماراتية في سقطرى تفصل موظفين حكوميين من مهامهم

قال مصدر محلي في جزيرة سقطرى اليوم الأربعاء، إن السلطات الإماراتية بدأت في فصل الموظفين الحكوميين التابعين لشركة الكهرباء في الجزيرة، أسوة ببقية موظفين حكوميين آخرين.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن شركة «دكسم» الإماراتية للطاقة سطت على شركة كهرباء الجزيرة، وبدأت في فصل الموظفين، واحداً تلو الآخر.

وزوّد المصدر بمذكرة للشركة بتوقيع مديرها ياسر العاني، بتاريخ الاثنين الماضي، موجهة إلى مدير محطة كهرباء حديبو، وفيها توجيهات بفصل الموظف عمر علي عن العمل، وذلك لعدم تنفيذ العمل لدعم محطة قلنسية بالكادر الفني.

وأشار إلى أن السلطات الإماراتية كانت قد سطت على مستشفى «حديبو» العام وحولته إلى مستشفى «خليفة»، وأقصت بشكل مماثل موظفي المستشفى من العمل، وفق توجهاتهم السياسية.

وكانت الإمارات قد بسطت نفوذها بشكل كامل على الجزيرة التي تحولت إلى محافظة في منتصف العام 2013، وبدت السلطات الحكومية مفروغة من مهامها، حيث القرار الأول للمسؤولين الإماراتيين.