القوات الحكومية تعلن مقتل 7 حوثيين وإصابة آخرين في ميدي

أعلنت القوات الحكومية اليوم الأربعاء، مقتل 7 حوثيين وإصابة العشرات بمعارك بين الجانبين في مدينة ميدي بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن).

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في بيان صحفي نشره على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن معاركً عنيفة اندلعت بين الجانبين بقيادة قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح.

ودارت المعارك في منطقة الكتف جنوب مدينة ميدي.

وأشار المركز إلى أن المعارك اندلعت إثر صد القوات الحكومية هجوم الحوثيين، ودارت معارك ضارية بين الطرفين، اُستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

من جهة، شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، أربع غارات جوية على تعزيزات وتجمعات المسلحين الحوثيين، مخلفة خسائر فادحة في صفوفها ومعداتها العسكرية، وفق البيان.