عشرات القتلى في صفوف الحوثيين بسلسلة غارات استهدفت تجمعا لهم في الحديدة (تفاصيل)

أفاد شهود عيان «المصدر أونلاين» أن العشرات من مليشيا الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح في سلسلة غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على تجمع لهم جنوب محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن في واحدة من أكبر الخسائر بصفوف الحوثيين خلال الأيام الأخيرة.

وقال الشهود إن حوالي 11 غارة شنتها طائرات التحالف العربي في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء على تجمع للحوثيين في مزرعة بمنطقة السويق في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.

وأضاف الشهود أن العشرات من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح في الغارات، التي دمرت أيضاً 6 عربات عسكرية وعربتي دفع رباعي.

وبدأ الهجوم الجوي بثلاث غارات استهدفت قيادات ميدانية لمليشيا الحوثيين كانوا يعقدون اجتماعا داخل المزرعة. بعد ذلك وصلت اربع آليات عسكرية إلى المزرعة في محاولة لانتشال جثث القتلى وإسعاف الجرحى الا ان طائرات التحالف استأنفت غاراتها ودمرت الآليات بأربع غارات أخرى ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى جدد، بحسب ما أكده الشهود.

وقالوا ان الحوثيين هرعوا بعدها بعدد من الآليات والسيارات واغلقوا المنطقة المحيطة بالمزرعة، ولم يقتربوا من مكان القصف لأن أصوات الطائرات كانت ما تزال تُسمع، وبعدها بحوالي ساعتين انتهز الحوثيون ما ظنوا أنها فرصة بعد خفوت أصوات الطائرات فأدخلوا عربتين عسكريتين لانتشال الجثث وإسعاف المصابين إلا أن المقاتلات الحربية استهدفتهم للمرة الثالثة بثلاث غارات جوية ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من كان عليها.

وأضاف الشهود ان الحوثيين لم يتمكنوا من الدخول الى المزرعة حتى صباح يوم الأربعاء.

ولم تعرف حصيلة القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين نتيجة سلسلة الغارات هذه.