«أسوشيتد برس»: الإمارات تمنع وصول الأموال المطبوعة وخروجها من ميناء عدن

قال مسؤولون يمنيون الأربعاء، إن دولة الامارات العربية المتحدة تمنع سفن تحمل نحو 170 مليار ريال يمني (680 مليون دولار) من دخول ميناء عدن (العاصمة المؤقتة) الجنوبي.

وأخبروا وكالة «أسوشيتد برس» إن الهدف من المال، هو لدفع رواتب الموظفين الحكوميين الذين لم يدفع لهم منذ أكثر من عام.

وتحدث المسؤولون، بما في ذلك أحد المسؤولين من البنك المركزي اليمني، واشترط عدم الكشف عن هويتهم.

ولم يصدر تعليق فوري من الامارات.

ومثل باقي معظم الموانئ الجنوبية الأخرى، تقع عدن تحت سيطرة دولة الإمارات العربية المتحدة. ويقاتل التحالف إلى جانب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بقيادة السعودية، لكن الإمارات كانت على خلاف مستمر مع هادي، وتدير جماعاتها المسلحة خارج إطار الدولة الشرعية جنوب اليمن.

وقال المسؤولون إن الإمارات كانت في الماضي تمنع الطائرات التي تحمل مبالغ نقدية من الهبوط في مطار عدن.

وجاء حظر الإمارات بعد عام تقريباً من أمر هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن، المقر المؤقت للحكومة.

وتسببت عدم دفع الرّواتب في شل حركة القطاع العام في اليمن بعد ثلاث سنوات من الحرب الطاحنة. لقد تسبب سوء التغذية والكوليرا وأمراض أخرى في مقتل الآلاف من المدنيين، وأصبح الملايين يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء.