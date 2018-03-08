نجاة مسؤول أمني من محاولة اغتيال في لحج وسكان يعثرون على جثتين في عدن

قال مصدر أمني اليوم الخميس، إن مسؤولاً أمنياً نجا من محاولة اغتيال، مساء أمس الأربعاء، في محافظة لحج (جنوبي البلاد).

وأوضح المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن مسلحين مجهولين على متن دراجات نارية أطلقوا وابلاً من النيران على سيارة مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد، في الطريق العام الرابط بين منطقتي صبر والحوطة.

وأشار إلى أن السيد لم يصب في الحادث.

ووفق المصدر فإن مرافقي السيد ردوا على إطلاق النار، مما دفع المسلحين الذين لم يتبين هويتهم، للوذ بالفرار من موقع الحادث.

وفي السياق، قالت مصادر إعلامية إن سكاناً محليين عثروا على جثتي شخصين في حادثين منفصلين بمدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي البلاد).

وذكرت إن الشخصين قُتلا في ظروف غامضة.