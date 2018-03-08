بمناسبة يوم المرأة.. الأمم المتحدة تدعو لمنح السلطة للنساء

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، لمنح السلطة للنساء، باعتبارها الشرط الرئيسي لتحقيق المساواة بين الجنسين.

جاء تصريح «غوتيريش» في مقطع مصور سجله بمناسبة يوم المرأة العالمي ونشرته قناة الخدمة الإخبارية التابعة للأمم المتحدة على «يوتيوب».

وقال غوتيريش في تصريحه: «إننا نعيش في عالم يهيمن عليه الرجال، ويخص ذلك الحكومات وهيئات الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة على حد سواء».

وأضاف، «يعني ذلك أن المسألة الرئيسة للمساواة بين الجنسين هي مسألة السلطة، لذلك فإن مهمتنا الرئيسة هي أن نعطي السلطة للنساء»، بحسب المصدر نفسه.

وتابع أن «منظمته حققت المساواة بين مجموعة من كبار مسؤوليها وتسعى لتحقيق نفس الشيء على مستوى مدراء الأمم المتحدة في جميع بلدان العالم».

كما حذر المسؤول الأممي من أن أي «ظلم أو تمييز ضد المرأة سيلحق الضرر بالجميع».

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة مجددًا على أن تمكين المرأة يأتي في قلب أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

ولفت أن المساواة بين الجنسين هي قضية مركزية في حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز تمكين النساء والفتيات هي «مهمة لم تكتمل»، وهي أيضًا «التحدي الأعظم في مجال حقوق الإنسان في عالم اليوم».

وأوضح أن أكثر من مليار امرأة حول العالم تفتقر للحماية القانونية ضد العنف الجنسي المحلي، وأن فجوة الدخل بين الجنسين هي 23%، وترتفع لـ40% في المناطق الريفية، وهناك عدم دفع لأجور عمل المرأة يمضي دون اهتمام.

وأكد «نحن في الأمم المتحدة نقف مع المرأة في كل العالم وهي تناضل من أجل إزالة الظلم الذي تواجهه».

ولفت أن الأمم المتحدة ينبغي أن تكون مثالًا يحتذى للعالم.

واختتم رسالته قائلًا «لقد تمكنا الآن من الوصول إلى مساواة بين الجنسين للمرة الأولى ضمن فريق عملي، وأنا عازم على تحقيق ذلك أيضًا في عموم المنظمة (الأمم المتحدة)، وملتزم أيضًا بعدم التسامح مطلقًا تجاه أي تحرش جنسي، ووضعت خططًا لتحسين آلية الإبلاغ عن أي تحرش وتحميل المسؤولية عنه».