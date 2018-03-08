مقتل 8 قبليين بغارة جوية شنتها طائرة دون طيار في العبر بحضرموت

قُتل 8 مسلحين قبليين بغارة جوية شنتها طائرة أمريكية في منطقة العبر بمحافظة حضرموت (شرقي البلاد)، مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن الغارة استهدفت مخيماً للقبيلة في المنطقة الواقعة شمال محافظة حضرموت، مما أدى إلى مقتل القبليين الـ8 على الفور.

أسماء القتلى:

1شاجع عبدالله القبلي الوحير المهشمي

2محمد عبدالله القبلي الوحير المهشمي

3حزام عبدالله القبلي الوحير المهشمي

4مهدي عبدالله سعيد القبلي الوحير

5محسن قعشل الوحير المهشمي

6عبدالله القليل حريدان المهشمي

7عامر علي محمد الصقراء حريدان المهشمي

8صالح علي الوحير المهشمي