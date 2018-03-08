مقتل 8 قبليين بغارة جوية شنتها طائرة دون طيار في العبر بحضرموت

قُتل 8 مسلحين قبليين بغارة جوية شنتها طائرة أمريكية في منطقة العبر بمحافظة حضرموت (شرقي البلاد)، مساء اليوم الخميس.
وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن الغارة استهدفت مخيماً للقبيلة في المنطقة الواقعة شمال محافظة حضرموت، مما أدى إلى مقتل القبليين الـ8 على الفور.
أسماء القتلى:
1شاجع عبدالله القبلي الوحير المهشمي
2محمد عبدالله القبلي الوحير المهشمي
3حزام عبدالله القبلي الوحير المهشمي
4مهدي عبدالله سعيد القبلي الوحير
5محسن قعشل الوحير المهشمي
6عبدالله القليل حريدان المهشمي
7عامر علي محمد الصقراء حريدان المهشمي
8صالح علي الوحير المهشمي
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