الناصري: عبث التعيينات في حكومة هادي لا يقل سوءاً عما يفعله الإنقلابيون في صنعاء

استنكر حزب التنظيم الوحدوي الناصري ما وصفه بالعبث المالي والإداري في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وقال إنه لا يقل سوءاً عما يفعله الإنقلابيون في صنعاء.



وعبر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للتنظيم الناصري عن استهجانه صدور ١٥ قراراً إدارياً تقضي بتعيين وكلاء ونواب وزراء في عدد من الوزارات سبق تعيين العشرات في كل منها بنفس الدرجات في أقل من عام.



وحسب التصريح الذي نشره موقع الوحدوي نت الناطق باسم الحزب فإن ذلك العبث يجري "دون وازع من مسؤولية او احترام لقانون الخدمة المدنية وشروط شغل الوظائف العامة وضرب مخرجات مؤتمر الحوار عرض حائط".

واستغرب المصدر "هذا العبث الإداري الذي لا يقل سوءً عما يفعله الانقلابيون في صنعاء الذين يدمرون مؤسسات الدولة ويهدمون لوائحها وقوانينها دون ذمة او ضمير؛.

واعتبر المصدر "هذا العبث الإداري في ظل حالة الانهيار العام وانعدام القدرة على دفع رواتب موظفي الدولة وظروف الحرب، اعتداءً إضافياً صارخاً على ما تبقي من نظام عام للدولة التي يحارب اليمنيون من أجل إخراجها من محنة الانقلاب والتمرد عليها.

وطالب المصدر كافة الأحزاب والقوى السياسية بالوقوف أمام هذه الممارسات اللا مسؤولة والعمل على إلغاء كل القرارات العبثية التي صدرت.



ويشارك التنظيم الوحدوي الناصري في الحكومة القائمة بحقيبتين وزاريتين هما الخارجية والإدارة المحلية اللتين يشغلانها قياديان في التنظيم.



وكانت وسائل إعلام نشرت أخباراً عن صدور دفعة من القرارات الجمهورية بتعيينات نواب وزراء ووكلاء في وزارات الشباب والرياضة والسياحة والإعلام والثقافة.