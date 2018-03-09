مصدر طبي: وفاة 6 اطفال وإصابة اكثر من 70 جراء انتشار داء الحصبة بمحافظة البيضاء

توفي ستة أطفال واصيب اكثر من 70 طفلاً جراء انتشار مرض الحصبة في عدد من مديريات محافظة البيضاء وسط اليمن.



وقال مصدر طبي لـ"المصدر أونلاين" إن ستة اطفال توفوا بمديريتي ذي ناعم والزاهر جراء اصابتهم بداء الحصبة المنتشر بشكل كبير في عدد من مناطق المحافظة.



واشار المصدر إلى أن "عدد الحالات المصابة بالمرض والموثقة لدينا بمديرية ذي ناعم 72 حالة إصابة منها 4 وفيات كلها لأطفال اعمارهم اقل من خمس سنوات ... الوباء في تفشي مستمر لانه خلف كل حالة موثقة ومبلغ عنها توجد ثلاث حالات مصابة لم يبلغ عنها او حاملة للفيروس".



وأضاف أن مسؤولي القطاع الصحي كانوا قد دشنوا حملة للتلقيح ضد المرض مطلع الأسبوع الجاري، إلا أن الحوثيين قاموا بقصف مركز صحي تتواجد به فرق التحصين بمنطقة "الدريعاء" بذي ناعم .



وناشد المصدر الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية ذات الصلة سرعة التدخل لإنقاذ حياة اطفال البيضاء وتأمين وصول وتحرك الفرق الطبية لايصال اللقاحات الى مختلف مناطق المحافظة .



