مليشيات الحوثيين تجبر القوات الحكومية على التراجع في رازح

شن المقاتلون الحوثيون هجوماً على مواقع القوات الحكومية في مديرية رازح بمحافظة صعدة (أقصى شمال اليمن) وأجبروها على التراجع.

ونقل مراسل المصدر أونلاين عن مصادر عسكرية أن المقاتلين الحوثيين أجبروا القوات الحكومية على التراجع إلى جبل الجبرة بعد معارك عنيفة بين الجانبين دارت خلال الساعات الأولى من مساء الجمعة.

وتقع مديرية رازح على الحدود مع المملكة العربية السعودية وفتحت فيها القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية جبهة قتال أواخر شهر يناير الماضي.

من جانب آخر شنت مقاتلات التحالف عدداً من الغارات على مواقع الحوثيين في منطقة الازهور بمديرية رازح دون أن يتمكن مراسل المصدر أونلاين من معرفة ما نتج عن هذه الغارات.

وفي مديرية شدا بمحافظة صعدة شنت مقاتلات التحالف مساء الجمعة غارتين استهدفت فيها مواقع تابعة للمتمردين الحوثيين.