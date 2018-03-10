القوات الحكومية تعلن مقتل 3 حوثيين بمعارك بين الجانبين في مدينة تعز

أعلنت القوات الحكومية اليوم السبت مقتل 3 من مسلحي جماعة الحوثيين بمواجهات بين الطرفين في مدينة تعز (جنوب شرقي البلاد).

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري في تغريدة على حسابه بموقع «فيسبوك»، إن معاركاً اندلعت بين قوات اللواء 22 ميكا، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع القوات الحكومية، في محيط معسكر التشريفات.

وفي مديرية مقبنة غرب مدينة تعز، اندلعت اشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة بين الطرفين في عزلتي القحيفة والعشملة.

وتشهد عدد من المناطق في مدينة تعز مواجهات شبه يومية منذ مطلع العام 2015، سيطرت القوات الحكومية على معظم مدينة تعز، لكن الحوثيون ما يزالون يفرضون حصاراً على منافذها الرئيسية.