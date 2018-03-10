محافظ حضرموت: هناك عبث إعلامي لقوى تضررت من انتصار «النخبة» على الإرهاب

عبر محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني اليوم السبت، عن انزعاجه مما وصفه بالعبث الإعلامي الذي قال إن قوى معادية تمارسه للتضليل وتشويه قوات «النخبة الحضرمية».

وفي حفل تخرج الدفعة الثانية من ضباط حضرموت، بحضور مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية وعدد من القادة العسكريين، قال البحسني إن «هناك عبث إعلامي لقوى معادية تضررت من انتصارات قوات النخبة الحضرمية على جماعات الإرهاب والموت».

وأشار البحسني إلى أن تلك القوى تحاول «تضليل الرأي العام العربي والعالمي ونقل معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة عن قوات النخبة الحضرمية التي تعد من القوات الوطنية والدستورية وصاحبة تجربة ناجحة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتخليص حضرموت من شروره ومخاطرة أشادت بها دول التحالف العربي والدول العربية والأجنبية الصديقة التي تحارب آفة الإرهاب».

يذكر أن السلطات الأمنية في حضرموت اعتقلت في فبراير الماضي الصحفي عوض كشميم رئيس تحرير صحيفة 30 نوفمبر إثر نشره انتقادات للعمليات العسكرية التي نفذتها قوات النخبة الحضرمية ضد مسلحين متطرفين بالقرب من مدينة المكلا.

وشكر البحسني دول التحالف وفي مقدمتها السعودية والإمارات للدعم الذي قدموه لتخريج هذه الدفعة وما قدموه لحضرموت والوطن بشكل عام.