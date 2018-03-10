جنود في «النخبة الشبوانية» ينتمون لقبيلة العوالق يشكون من ممارسات تعسفية ضدهم

شكا العشرات من جنود قوات «النخبة الشبوانية» المنتمين لقبيلة العوالق، محور الصعيد، جنوب محافظة شبوة (جنوب شرقي البلاد)، من الاقصاء المتعمد الذي يُمارس ضدهم من قِبل قياداتهم.

وقال أحد افراد تلك القوات لـ«المصدر أونلاين»، إن قيادة «النخبة» بمحور الصعيد، تمارس ضدهم ممارسات تعسفية واستفزازية بحقهم، وإنه لا يتم التعامل معهم في الجوانب المالية أو التموينية، كبقية المحاور.

وأضاف إن قوات النخبة في محوري العلم وعزان، لديهم امتيازات، بينما القوات في الصعيد والمنتمية لقبيلة العوالق، لم تنل حقوقها.

وقال الجندي الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إنه «جرى صرف مرتباتنا ولكننا تفاجئنا أن المبلغ المدفوع هو ألف ريال سعودي فقط، بينما أفراد المحاور الأخرى يستلمون مبلغ وقدره ألف و500 ريال سعودي شهرياً».

وتابع «لا نجد مبرر جراء هذا التصرف التعسفي بحقنا، إلا أن هناك سياسة تطنيش تمارس ضد أبناء قبائل العوالق الذي ظهرت منذ بداية عملية التسجيل مروراً بفترة التدريب ونوعية التسليح وصولاً إلى الراتب».

واكد أن هناك تذمر وعدم رضى لهذا التصرف، من قِبل أفراد «النخبة الشبوانية» بمحور الصعيد.

وأشار الجندي إلى أن الجنود سيطالبون بحقوقهم كاملة، أسوة بزملائهم من قوات «النخبة الشبوانية» المنتمين لقبائل الواحدي وبني هلال وبلعبيد.