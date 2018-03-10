قطاع لمسلحين قبليين يحرم مدينة مارب من التيار الكهربائي

قال سكان ومصدر في مدينة مارب (شرق العاصمة صنعاء)، اليوم السبت، إن التيار الكهربائي انقطع عن المدينة منذ ساعات الفجر، بسبب قطاع قبلي.

وذكر السكان لـ«المصدر أونلاين»، إن الكهرباء انقطعت فجأة ولم تعد منذ ذلك الوقت، وهي من المرات القليلة التي تظل المدينة في الظلام، منذ احكام القوات الحكومية سيطرتها عليها مطلع العام 2016.

من جهة، قال مصدر محلي، إن مسلحين قبليين قطعوا الطريق العام ومنعوا وصول الوقود إلى محطة التوليد، بعد أن نفد الوقود في المحطة الكهربائية.

وأشار إلى ان هذه هي المرة الثانية خلال أسبوع، حيث يقطع قبليون الطريق العام مانعين وصول ناقلات الوقود للمحطة. فيما لم يورد المصدر الأسباب التي دفعت المسلحين القبليين لقطع الطريق.

ويعيد الحادث للأذهان الهجمات التي نفذها مسلحون قبليون على خطوط الكهرباء في مارب، وانقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى، إبان حكومة محمد سالم باسندوة في عامي 2013 و2012.