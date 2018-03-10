إصابة 3 من الهلال الأحمر اليمني بقصف مدفعي أثناء دخولهم لانتشال جثث في البيضاء

أصيب ثلاثة من أعضاء فريق الهلال الأحمر اليمني أثناء دخولهم لانتشال جثث الحوثيين، التي بقت في مواقع المعارك التي دارت بينهم والقوات الحكومية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقال مصدر ميداني إن الفريق تعرض لهجوم وهو يحاول انتشال أكثر من 20 جثة للحوثيين بمحيط جبل القرحاء والحمراء غرب مديرية ناطع.

واضاف المصدر إن الفريق أخذ الإذن من كلا الطرفين.

واكد أن الفريق كان على تواصل مستمر مع قيادات حوثية للسماح له بالمرور وانتشال الجثث التي خلفتها المواجهات الأخيرة.

وقال المصدر "دخل فريق الهلال الأحمر على متن سيارة هايلكس دفع رباعي وهم رافعين العلم الأبيض، وفجأة إذا بقذيفة B10 تصيب السيارة بصورة مباشرة، مما أدى إلى إعطابها، وإصابة ثلاثة من أعضاء الفريق".

وأشار إلى أن الفريق دخل لانتشال جثث الحوثيين، في الوقت الذي لم تكن أي جثة لجنود القوات الحكومية في تلك المنطقة.