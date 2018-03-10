مقتل 8 حوثيين بمعارك ضد القوات الحكومية وغارات التحالف في صعدة

قتل ثمانية مسلحين حوثيين اليوم السبت، بمعارك ضد القوات الحكومية في مديرية رازح غربي محافظة صعدة، معقل الجماعة (أقصى شمالي اليمن).

وقال المصدر للمصدر أونلاين، إن الطرفين خاضا معارك عنيفة في جبهه رازح، في الوقت الذي شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأوضح إن الحوثيين يتمركزون في منطقة الأزهور، فيما تتمركز القوات الحكومية في جبل الحبرة، والمسافة بين الجبلين أقل من كيلو متر ونصف.

ووفق المصدر فإن جبل الحبرة، يقع خلف مديرية رازح مباشرة.

وأشار إلى أن الجبل كان تابعا للأراضي اليمنية، وسيطرت عليه القوات السعودية وضمته إليها قبل سنوات، وهو الجبل الذي بدأت منه القوات الحكومية محاولة التقدم في رازح قبل أشهر قبل أن تتراجع أمس الجمعة.