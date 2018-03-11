وزير في الحكومة اليمنية يدعو الشعب إلى التظاهر للمطالبة بعودة الرئيس «هادي»

دعا وزير في الحكومة اليمنية الشعب إلى التظاهر من أجل المطالبة بعودة الرئيس عبدربه منصور هادي، واعتبر ذلك السبيل الوحيد للانتصار على مسلحي جماعة الحوثيين.

وفي تغريدة نشرها وزير الدولة صلاح الصيادي قال إن «كل اليمنيين مطالبون بالخروج والتظاهر والاعتصام.. من أجل عودة الرئيس هادي إلى اليمن.. مالم لقوا ظهوركم لكوارث تاريخيه ولا تقولوا (ااااح) حتى لا يتألم التاريخ من ذلك».

وأضاف الصيادي وهو مقرب من الرئيس هادي «لبنان استعادت رئيسها ببضعة أيّام.. ونحن أهل الحكمة والإيمان تائهون ثلاث سنوات».

واعتبر عودة الرئيس هادي إلى داخل اليمن مقدمة أكيدة لهزيمة الحوثيين، مضيفاً «إذا ضغطنا بعودة الرئيس هادي أضمن لكم شر هزيمة للمليشيات الإيرانية في اليمن.. مالم انتظروا أسوأ الخيارات».

واختتم تغريدته بالقول «ادعو الجميع للتظاهر والاعتصام حيث ما يسمح الوضع بذلك.. كلنا من أجل عوده رئيسنا لليمن وتحقيق الانتصار على مليشيات إيران باليمن وإنهاء الانقلاب ...هل أنتم مستعدون لذلك.. مالم تقبلوا اي نتائج..!!!».

ويقيم الرئيس هادي مع معظم المسؤولين في الدولة، في العاصمة السعودية الرياض منذ انقلاب الحوثيين على السلطة وإشعال الحرب مطلع العام 2015.

ولم يعد الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن منذ أكثر من عام، حيث صرح مسؤولون في أكثر من مناسبة أن عدم عودة الرئيس هادي إلى عدن يعود لأسباب أمنية.

وفي الوقت الذي ما تزال العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية تحت سيطرة الحوثيين فإن العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية تشهد انتعاش التشكيلات المسلحة الخارجة عن سيطرة الحكومة الشرعية والتي تتبع «المجلس الانتقالي الجنوبي»، المطالب بالانفصال والمدعوم من دولة الإمارات.

وتمكنت تلك التشكيلات العسكرية من توسيع سيطرتها على أجزاء أوسع من مدينة عدن، إثر مواجهات اندلعت بينها والقوات الموالية للحكومة اليمنية، أواخر شهر يناير الماضي.