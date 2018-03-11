نجاة العشرات من المسافرين إثر عطل فني في طائرة مسافرة من عدن إلى القاهرة

قال مصدر ملاحي في مطار عدن الدولي (جنوبي البلاد)، اليوم الأحد، إن العشرات من المسافرين نجوا من كارثة محققة، إثر عطل فني في طائرة الخطوط الجوية اليمنية.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن طائرة الخطوط اليمنية التي كانت في رحلة إلى العاصمة المصرية القاهرة، تعرضت لعطل فني بعد نحو 15 دقيقة من مغادرتها مطار عدن، مما أجبرها على العودة إلى مدرج المطار.

وأشار إلى أن الطائرة هبطت بسلام في المدرج.

ولم يورد المصدر تفاصيل العطل الفني الذي أصاب الطائرة، لكن مصادر إعلامية قالت إن إطارات الطائرة لم تعد إلى موقعها، بعد أن أقلعت من المدرج.

والحادث هو الثاني من نوعه، حيث عادت طائرة تابعة للخطوط اليمنية إلى مطار عدن، في يونيو من العام الماضي، بعد أن أقلعت بدقائق، بسبب عطل فني أصاب أحد محركاتها.