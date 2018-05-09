الحكومة اليمنية تشرع في تدويل تدخلات الامارات في سقطرى

شرعت الحكومة اليمنية، في تدويل قضية "التدخلات" الإماراتية في جزيرة سقطرى، بعد ارسال العشرات من الجنود والمعدات العسكرية، وتجاهلها طلب الحكومة لها بمغادرة المحافظة.

وقال سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، إن إدارة الشؤون السيادية اليمنية هي مهمة حصرية للحكومة اليمنية ولا تقبل الاجتزاء.

ونقلت موقع "الخليج أونلاين" عن اليماني قوله ان تدخل التحالف في اليمن هو ضمن تفويض دعم الشرعية وليس الانتقاص منها، على حد تعبيره.

وأضاف "إن موقف اليمن من التجاوزات الإماراتية في سقطرى عبر عنه بيان الحكومة"، لافتاً إلى أن البعثات الدبلوماسية العاملة في العالم نقلت إلى حكومات الدول المعتمدين لديها هذا الموقف، وذلك ضمن الإجراءات الدبلوماسية الاعتيادية التي قررت الحكومة اتخاذها.

وتابع إن "طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي من التحالف، بناء على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التدخل لردع الانقلاب والانتصار للشرعية اليمنية ضد مشروع إيران التوسعي في اليمن عبر أذرعها الحوثية، لا يتعدى على سقف السيادة اليمنية".

وقال "يجب أن تكون هناك هيئات لتسيير العمل بين التحالف والحكومة اليمنية تضمن عدم حدوث أي تجاوزات".

وأعرب عن ثقته في السعودية قائدة التحالف بإعادة الأمور لنصابها الطبيعي وإنهاء أي تجاوز.