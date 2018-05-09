أبلغ مصدر خاص "المصدر أونلاين" عن تأجيل الرئيس عبدربه منصور هادي، اجتماعاً له بهيئة مستشاريه، للمرة الرابعة على التوالي، بشأن تدخلات الإمارات في سقطرى.

وقال المصدر، إنه كان من المفترض ان يعقد الرئيس هادي، اجتماعاً بهيئة مستشاريه في الرياض، يوم الأربعاء، لمناقشة ارسال الامارات قواتها إلى محافظة أرخبيل سقطرى، وتحديها للحكومة اليمنية.

وأضاف في حديثه لـ"المصدر اونلاين"، إن وساطات اقليمية ودولية، "لم يسمها"، تدخلت لتأجيل الاجتماع، في محاولة للوصول إلى حلول للخلافات مع الامارات.

وأوضح ان الرئيس هادي وحكومته، أبلغوا الوسطاء الدوليين، رفضهم أي اطروحات قبل خروج الاماراتيين من ارخبيل جزيرة سقطرى.

وكانت لجنة عسكرية سعودية، زارت سقطرى الاسبوع الماضي، والتقت بالحكومة اليمنية، لكنها غادرت دون أي تقدم في احتواء الموقف بين الحكومة والامارات.

وأوضح المصدر لـ"المصدر أونلاين"، أن اللجنة لم تقدم حتى اللحظة أي تفاصيل أو تقرير عن لقاءاتها التي عقدتها في سقطرى، وهو ما يزيد من غموض الموقف السعودي حول ما يحدث في الجزيرة.

وكان الرئيس هادي، التقى الأربعاء، بالسفير الامريكي لدى اليمن ماثيو تولر ، والسفير الألماني لدى اليمن هاتسيورغ هابر، والوفد البرلماني الهولندي برئاسة جول فور دويند وبحضور السفير الهولندي لدى الرياض بوست ريتشست ".

وكان سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، قال ان إدارة الشؤون السيادية اليمنية هي مهمة حصرية للحكومة اليمنية ولا تقبل الاجتزاء، رداً على تدخلات الامارات في سقطرى.

وذكر اليماني أن البعثات الدبلوماسية العاملة في العالم نقلت إلى حكومات الدول المعتمدين لديها هذا الموقف، وذلك ضمن الإجراءات الدبلوماسية الاعتيادية التي قررت الحكومة اتخاذها.