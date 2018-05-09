انفجار عبوة ناسفة بمبنى محافظة تعز ووفاة شقيق قيادي اصلاحي اثر محاولة اغتياله

انفجرت عبوة ناسفة، ليل الاربعاء، في سور مبنى محافظة تعز، في وقت توفي شقيق قيادي في حزب الاصلاح، متأثرا بجراح اصيب بها اثر محاولة اغتياله.

وقال مصدر أمني لـ"المصدر أونلاين"، إن عبوة ناسفة انفجرت في سور مبنى محافظة تعز، في شارع جمال.

وذكر المصدر أن الاجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة اخرى، والقت القبض على منفذ العملية.

في موضوع متصل ، توفي المحامي وليد بجاش الأصبحي، ليل الاربعاء، شقيق القيادي في حزب الاصلاح بتعز، حبيب بجاش.

وذكر مصدر مقرب لـ"المصدر أونلاين"، أن بجاش، توفي متأثراً اثر اصابته قبيل اسبوع برصاص مسلح مجهول، في جولة المسبح، بشارع جمال وسط مدينة تعز.