الحكومة اليمنية تشكو الامارات إلى مجلس الأمن بشأن أزمة سقطرى

قدمت الحكومة اليمنية، شكوى إلى مجلس الأمن، بشأن الإجراءات العسكرية التي أقدمت عليها الإمارات في أرخبيل سقطرى كبرى الجزر اليمنية الواقعة.



وقال تلفزيون "الجزيرة"، نقلاً عن مراسله في الأمم المتحدة إن الحكومة وجهت رسالة لمجلس الأمن، اعتبرت فيه الوجود الإماراتي في جزيرة سقطرى "عملاً عسكرياً غير مبرر" وهو الموقف الذي يتطابق مع ما ورد في بيان أصدرته الحكومة اليمنية الأحد الماضي.



وذكرت الحكومة في مذكرتها التي رفعتها، الخميس، إلى مجلس الأمن، أن الوجود الإماراتي في جزيرة سقطرى يعكس "الخلاف مع التحالف".



وأوضحت أن الوجود الإماراتي في سقطرى له آثار سلبية عدة، مشيرة إلى انها ابلغت السعودية "بضرورة التنسيق بين أطراف التحالف".



وأشارت إلى ان سيطرة الامارات على مطار وميناء سقطرى، مخالفاً لمبادئ التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

وكان مندوب اليمن في الامم المتحدة، قال في وقت سابق من مساء أمس الاربعاء أن البعثات الدبلوماسية العاملة في العالم نقلت إلى حكومات الدول المعتمدين لديها هذا الموقف، وذلك ضمن الإجراءات الدبلوماسية الاعتيادية التي قررت الحكومة اتخاذها.