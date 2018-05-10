الخارجية الامريكية تدخل على خط أزمة سقطرى وتؤكد على سيادة اليمن وسلامة أراضيه

قالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان حول أحداث سقطرى "إن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الوضع في الجزيرة اليمنية وتشترك مع جميع الأطراف في تعزيز سيادة اليمن وسلامة أراضيه".



وشدد البيان على الحاجة إلى إزالة التصعيد والحوار.



وتحدث بيان الخارجية الامريكية أن الحوار السياسي ضروري لحكومة الجمهورية اليمنية لضمان سلامة وأمن سكانها في سقطرى وفي سائر أنحاء البلاد.



وقال البيان "إن أرخبيل سقطرى صنفت من قبل اليونسكو كموقع للتراث العالمي. وأن الشعب اليمني قد عانى، إلى جانب تراثه الثقافي والطبيعي الفريد من نوعه ، بشكل لا يمكن تقديره نتيجة للنزاع المستمر في اليمن".



ولفت الى أن اليمن لا تستطيع تحمل المزيد من الانقسامات.



ودعت الولايات المتحدة جميع أطراف النزاع إلى التركيز على العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتبنيها، بهدف جعل اليمن آمناً ومأموناً ومزدهراً.