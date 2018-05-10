انسحاب مليشيات الحوثيين من موزع غرب تعز بعد إنقطاع خطوط إمداداتهم

انسحبت مجاميع مليشيات الحوثيين صباح اليوم الخميس من مركز مديرية موزع باتجاه مديرية مقبنة غربي تعز وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" إن مليشيات الحوثي انسحبت من مركز مديرية موزع بعد قطع القوات الحكومية أغلب خطوط إمداداتهم، وتعتبر المديرية محررة بالكامل.

واستولت القوات الحكومية على أسلحة متوسطة وثقيلة خلفتها مليشيات الحوثي قبل انسحابهم المتوقع من مركز المديرية.

وتمكنت القوات الحكومية خلال اليومين الماضيين من قطع خطوط الإمداد الرئيسية للمليشيات الحوثية بعد سيطرتها على مثلث البرح والمدخل الغربي للمدينة.