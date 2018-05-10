استقالة ابوهلالة من إدارة قناة الجزيرة وتعيين اليافعي خلفاً له

قدم الإعلامي ياسر أبو هلالة استقالته من إدارة قناة الجزيرة الفضائية وتم تعيين الإعلامي أحمد سالم السقطري اليافعي خلفاً له.

وكان السقطري اليافعي (قطري الجنسية) يشغل موقع نائب المدير العام في قناة الجزيرة الإخبارية خلال أربع سنوات الماضية.

وفي رسالة وجهها ياسر أبو هلالة إلى العاملين في قناة الجزيرة صباح اليوم قال "قدمت استقالتي اليوم، وهي ثالث استقالة أقدمها خلال عملي مديراً، وقد تكرم سعادة رئيس مجلس الإدراة الشيخ حمد بن ثامر بقبولها".

وكان أبو هلالة قد عين مدياً عاماً لقناة الجزيرة الإخبارية عام 2014 خلفاً للإعلامي وضاح خنفر.