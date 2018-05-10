"موزع".. مديرية في تعز تحت قبضة القوات الحكومية

تمكنت القوات الحكومية من تحرير مركز مديرية موزع، بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن، يوم الخميس.

وقالت مصادر عسكرية لـ"المصدر أونلاين"، إن القوات الحكومية، سيطرت على مركز مديرية موزع غربي محافظة تعز.

وذكرت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير ايضاً "القلعة القديمة" و"محكمة موزع" و"مدرسة الكويت" الإعدادية الثانوية.

وجاء سيطرة القوات الحكومية بعدما انسحبت مجاميع مليشيات الحوثيين صباح اليوم الخميس من مركز مديرية موزع باتجاه مديرية مقبنة غربي تعز وسط اليمن.

وقال المصدر إن مليشيات الحوثي انسحبت من مركز مديرية موزع بعد قطع القوات الحكومية أغلب خطوط إمداداتهم، وتعتبر المديرية محررة بالكامل.