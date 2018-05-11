مقتل مسلح ومدني وإصابة آخرين في اشتباكات بالنشمة جنوب تعز

قتل مسلح ومدني وأصيب آخرون في اشتباكات بين عصابات مسلحة في سوق النشمة مركز مديرية المعافر جنوب غرب محافظة تعز وسط اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين" إن اشتباكات اندلعت صباح الخميس بين زعيمي مجموعتين مسلحتين الأول يدعى سليم المشمر والثاني عصام السبئي في سوق النشمة على خلفية رفض الأخير نقل سوق القات وتحصيل ضرائب من المحلات بالقوة.

وبحسب المصدر، أدت الاشتباكات إلى مقتل عصام السبئي ومدني (سائق مدني)، كما أصيب احد افراد قوات الأمن الخاصة ومدني آخر.

وتسبب الاشتباكات في إغلاق المحلات التجارية في النشمة وقطع الطرقات المؤدية إلى السوق لأكثر من ست ساعات (من الصباح إلى الظهر)، وعرقلة حركة السير بين تعز ولحج.

ومازال الوضع مرشحاً للإنفجار جراء تمركز مسحلي عصام السبئي في خط (تعز - النشمة) وخط (الأحد - النشمة)، فيما يتمركز مسلحو المشمر في السوق وطريق التربة - النشمة.