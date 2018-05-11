تركيا تقول انها قلقة من تهديد وحدة اليمن وسيادته إثر التطورات في سقطرى

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء التطورات في محافظة أرخبيل سقطرى، جنوب شرق اليمن.



وجاء في بيان للخارجية التركية "نشعر بالقلق إزاء التطورات في سقطرى، والتي تشكل تهديدًا جديدًا لوحدة أراضي اليمن وسيادته، المؤكد عليهما في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".



ولفت البيان، أن اليمن يمر بفترة صعبة للغاية جراء الصراعات المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، ويصعب عليه تحمل مشاكل وخلافات جديدة.



ودعت الخارجية جميع الأطراف المعنية إلى احترام الحكومة الشرعية، وتجنب اتخاذ خطوات تعقد المشهد.



وتابعت: "ننتظر من الجهات الفاعلة دعم جهود الأمم المتحدة، التي اكتسبت زخما في الآونة الأخيرة، لحل أزمات البلاد عبر المفاوضات".