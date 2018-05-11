القوات الحكومية تسيطر على ميناء الحيمة جنوب الحديدة وكهبوب شمال لحج

أحكمت القوات الحكومية اليوم الجمعة سيطرتها على ميناء الحيمة جنوبي الحديدة بالتزامن مع سيطرة وحدات عسكرية على منطقة كهبوب شمال غرب لحج.

وقالت مصادر ميدانية لـ"المصدر أونلاين" إن القوات الحكومية احكمت اليوم سيطرتها على ميناء الحيمة شمال الخوخة، وتقدمت في اتجاه مديرية التحتيا.

وأسفرت المواجهات المستمرة عن مقتل 12 وإصابة 17 آخرين من مليشيات الحوثي، كما قتل 6 وأصيب 8 آخرين من القوات الحكومية.

في سياق متصل، سيطرت القوات الحكومية اليوم على منطقة كهبوب أطراف مديرية المضاربة شمال لحج بعد انسحابات مليشيات الحوثي إلى الوازعية.

ويأتي انسحاب مليشيات الحوثي من كهبوب بعد يوم على انسحابهم من مركز مديرية موزع نتيجة قطع القوات الحكومية خطوط امداداتهم من مفرق البرح غربي تعز.