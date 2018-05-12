انفجار مجهول المصدر يلحق الضرر بباخرة تركية محملة بالقمح كانت في طريقها للحديدة

تعرضت باخرة تركية محملة بالقمح لانفجار مجهول المصدر بينما كانت متجهة لإفراغ حمولتها في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر ملاحي إن الباخرة التركية INCE INEBULO تعرضت لانفجار بينما كانت في المياه الدولية متجهة لإفراغ شحنة تجارية من القمح ما أجبرها على التوجه إلى جيزان السعودية بعد أن كانت في طريقها إلى ميناء الصليف لتفريغ شحنة قمح.

ونقل مراسل المصدر أونلاين عن مصدر ملاحي أن قبطان الباخرة التركية أبلغ الوكيل الملاحي في اليمن "شركة البحر العربي" بتعرض الباخرة لقصف من طيران ما أدى إلى إصابتها بقذيفة على سطح السفينة أخترقت عند خروجها البدن الجانبي من جهة خزان مياه الصابورة.

ولم تصدر حتى لحظة كتابة الخبر فجر السبت رواية رسمية للحادثة من التحالف العربي الذي يسيطر على الأجواء والمياه اليمنية إلا أن قناة العربية السعودية قالت إن الباخرة التركية تعرضت لانفجار، وهي الرواية التي نقلتها وكالة رويترز للأنباء.

وحسب المصدر الملاحي فإن الباخرة التركية حصلت على ترخيص من الجهة التابعة للتحالف العربي والمختصة بترخيص السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية.