القوات الحكومية تحقق تقدماً في مديرية الوازعية غرب #تعز

حققت القوات التابعة للحكومة الشرعية مساء الجمعة تقدماً ملحوظاً في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري للمصدر أونلاين إن قوات العمالقة بقيادة عبدالغني الصبيحي حققت تقدماً في منطقة الرحب القريبة من جبل الصيبارة المطل على مركز مديرية الوازعية في الشقيراء ويخوضون مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثي.

وأفاد المصدر أن مقاتلات التحالف شنت غارتين على مجاميع من المليشيات كانت تنسحب من منطقة المواجهات في منطقة الفاقع شمال شرق الوازعية.

يأتي هذا في الوقت الذي حققت القوات الحكومية مدعومة بطيران التحالف خلال اليومين الماضيين تقدماً على امتداد جبهة الساحل الغربي حيث تمكنت من السيطرة على مركز مديرية موزع ومناطق في كهبوب شمال لحج وتمكنت من السيطرة على ميناء الحيمة شمال الخوخة واستعادة قرية في حيس كانت المليشيات قد سيطرت عليها قبل حوالي اسبوعين.