القوات الحكومية تسيطر على مديرية الوازعية غربي تعز

سيطرت القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم السبت، على بلدة الشقيراء مركز مديرية الوازعية، غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر ميداني لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية استعادت الشقيراء وأغلب مناطق مديرية الوازعية، عقب انسحاب المسلحين الحوثيين، بعد أن خاض الطرفان معارك عنيفة خلال الأيام الماضية.

وأوضح بأن الحوثيين انسحبوا بعد تفجير الأسلحة الثقيلة في جبل القرف بعزلة الظريفة وجبل الصفي بالبوكرة، وسط المديرية، فيما سلم عدد من المسلحين أنفسهم للقوات الحكومية في منطقة الغيل.

بدورها شنت مقاتلات التحالف أربع غارات فجر اليوم على عربات (أطقم) للحوثيين في منطقة الفاقع، كانت منسحبة من الوازعية، مما أسفر عن مقتل 15 قتيلاً.

في السياق، قال ‏وكيل محافظة تعز عبدالحكيم عيون في صفحته على موقع «فيسبوك»، إن «الوازعية محررة بالكامل سهولها ووديانها وشرقها وغربها وشمالها وجنوبها وكل شبر فيها بيد الجيش الوطني».