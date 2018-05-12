91 وفاة و1725 إصابة بالدفتيريا في اليمن خلال 6 أشهر

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، إنها سجلت 91 حالة وفاة بمرض الدفتيريا في 20 محافظة يمنية من أصل 23، منذ أواخر أكتوبر من العام الماضي.

ووفق تقرير للمنظمة فإنها رصدت 1725 حالة إصابة بالمرض، فيما سجلت محافظتي إب (وسط اليمن) والعاصمة صنعاء، أكثر المحافظات التي انتشر فيها المرض.

وينتقل مرض «الدفتيريا» عبر جرثومة تدعى «الوتدية الخناقية»، ويصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف، وأحيانًا الجلد، وتمتد فترة حضانة المرض من يومين إلى 6 أيام.

ويتزامن انتشار هذا المرض في اليمن، مع تفشي وباء الكوليرا، منذ أواخر أبريل 2017، الذي أسفر عن وفاة أكثر من ألفين و200 حالة، فيما تجاوزت الحالات التي يشتبه إصابتها بالمرض مليون حالة، وفق تقارير سابقة للصحة العالمية.