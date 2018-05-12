نجاة قائد عسكري كبير من كمين مسلح ومقتل ثلاثة من مرافقيه جنوب اليمن

نجا قائد عسكري كبير من كمين مسلح تعرض له، يوم السبت، فيما قلت 4 من مرافقيه، اليوم السبت، في محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"المصدر اونلاين"، إن قائد اللواء 30 مدرع العميد عبدالكريم الصيادي، نجا من كمين مسلح تعرض له، فيما قتل 3 من مرافقيه واصيب 2 آخرين، في منطقة "حمام النبيجة بقعطبة"، غرب محافظة الضالع.

وأوضح المصدر أن الوضع متوتر بالقرب من منطقة حبيل السماعي، وسط حشود مسلحة لمسلحين قبليين وأتباع الصيادي، اضافة إلى حشود من جنود يتبعون معسكر قوات الأمن الخاصة التي يقودها العقيد الحالمي، اثر اتهامه بتنفيذ افراد حراسته الكمين المسلح.

وكان اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ محافظة الضالع، وجه قائد اللواء 33 مدرع وقائد القوات الخاصة، بضبط النفس ووقف اطلاق النار، وعودة القوات إلى ثكناتها فورا، محملهم في الوقت ذاته المسؤولية الكاملة في حال عدم تنفيذ التوجيهات.

وتقول مصادر محلية لـ"المصدر أونلاين"، إن الاسباب ربما ترجع إلى قضية ثأر، اثر مقتل نجل الحالمي وسقوط جرحى برصاص مرافقو الصيادي.

وقتلى الهجوم المسلح هم:

حزام الصباري

مثنى جحيش

زيد بيرق