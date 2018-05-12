رابع حكم خلال شهر.. الحوثيون يقضون بإعدام ثلاثة أشخاص بتهمة

أصدرت محكمة تابعة لميليشيا الحوثيين، يوم السبت، بإعدام ثلاثة أشخاص، قالت انهم متهمين بـ"التخابر مع دولة أجنبية والتعاون مع دول العدوان".

وذكرت وسائل إعلام الحوثيين، أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء، والتي سبق ان أصدر مجلس القضاء الاعلى في عدن بسحب كافة اختصاصاتها، قضت اليوم بـ"الإعدام تعزيرا بحق ثلاثة أدينوا بالتخابر مع دولة أجنبية وإعانة دولة العدوان السعودي، والاشتراك مع عصابات تنظيم القاعدة".

وأوضحت أن الإحكام أدانت كلاً من "محمد صادق عبده محمد المطحني، وإبراهيم على صالح عبدالله حزام بتهمة الاشتراك خلال الفترة 2011م -2014 مع عصابة مسلحة ومنظمة تتبع تنظيم القاعدة من خلال أعمال إجرامية تمثلت في مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت العسكرية، والممتلكات العامة وكذا أعمال تفجير وتخريب وإتلاف وقتل ونهب واغتيالات".

كما قضت بالحكم بإدانة "عبدالرحمن على علي الشيبة، وعصام عزيز عزي الطيب، بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وإعانة دولة العدوان السعودي خلال الفترة 2015- 2016م التي هي في حالة حرب مع اليمن ومعاقبتهما بالإعدام تعزيرا". حسب وسائل إعلام الحوثيين.

ويعد هذا الحكم الرابع من نوعه بحق مواطنين خلال شهر، حيث تقدم ميليشيا الحوثيين بعض معارضيها إلى المحكمة بعد تلفيق تهم ضدهم.