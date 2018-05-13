الحوثيون يسلمون جثمان ناشط سياسي توفي تحت التعذيب إلى أسرته

سلمت جماعة الحوثيين اليوم الأحد، جثمان أحد النشطاء السياسيين الذين توفوا تحت التعذيب في سجون الجماعة، إلى ذويه في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر حقوقي لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين سلموا جثمان الناشط في حزب الاصلاح، صادق قايد فرحان الحيدري، إلى أطفاله بعد اخفائه قسرياً منذ 3 سنوات.

وكان الحوثيون قد نقلوا الحيدري إلى مستشفى بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، الثلاثاء الماضي، إثر نزيف حاد تعرض له في الدماغ، واليوم التالي أبلغوا أسرته بوفاته.

والحيدري هو أب لـ4 أطفال، 3 بنات وولد.

وتقول منظمات حقوقية إن عدد الضحايا المختطفين الذين توفوا تحت التعذيب داخل سجون الحوثيين، ارتفع إلى 117 مختطفاً، ليكون الحيدري هو الرقم الجديد الذي يرفع عدد الضحايا إلى 118 متوفياً.