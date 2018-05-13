تظاهرات في تعز وعدن للمطالبة بالكشف عن مختطفين في سجون ابو العباس والحزام الأمني

أقيمت تظاهرات في محافظتي تعز وعدن، يوم الاحد، للمطالبة بالكشف عن المختطفين في سجون قوات وفصائل، تتلقى توجيهات من دولة الإمارات.

ونفذ العشرات من أهالي واصدقاء مختطفين في سجون ابو العباس في تعز، وقفة احتجاجية للمطالبة بالافراج عن ابنائهم المختطفين.

وقال بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية حصل "المصدر أونلاين"، على نسخة منه، إن ما يقارب 100 مختطف يقبعون في سجون ابو العباس في تعز، في الوقت الذي توقفت الحملة الامنية دون الافراج عنهم.

وطالب البيان بسرعة "إطلاق كل المختطفين والمخفيين لدى جماعة أبي العباس و فتح تحقيق بقضية اختطافهم"، وكذا "التعويض العادل للمختطفين و أسرهم على ما لحقها من أضرار مادية ومعنوية".

وأضاف البيان " خيبة أمل أصابتنا حينما أعلنت كتائب أبي العباس رفضها للحملة تحت مبرر عدم استئذانها وكأن السلطة تحت وصايتها و الأسوأ من ذلك أن واجهت الحملة بالأسلحة الثقيلة من مواقع القاهرة وغيرها".

وفي سياق متصل نفذ أهالي المختطفين في سجون قوات الحزام الأمني الموالي للإمارات، وقفة احتجاجية في عدن للمطالبة بالافراج عن ذويهم.

وطالب الأهالي، الحكومة الشرعيةk فرض سيطرتها على الاحزمة الأمنية وسرعة اطلاق ابنائهم، ووقف سلسلة الاختطافات المستمرة.