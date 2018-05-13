لجنة سعودية - يمنية تصل إلى سقطرى لحل الخلافات بين الحكومة والامارات

وصلت إلى محافظة أرخبيل سقطرى، يوم الاحد، لجنة سعودية - يمنية مكونة من قيادات عسكرية، لحل الخلافات بين الحكومة اليمنية، والامارات.

وتشهد سقطرى خلافات حادة بين الحكومة اليمنية، والامارات التي كانت قد ارسلت قواتها إلى المحافظة، بالتزامن مع وجود الحكومة.

وقالت مصادر لـ"المصدر أونلاين"، إن لجنة سعودية شكلت من قيادة التحالف، وصلت الى سقطرى، رفقة لجنة يمنية مكونة من الرئاسة.

وذكرت المصادر ان هذه الزيارة إلى سقطرى، جاءت بعد لقاء عقده الرئيس عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن، في مقر قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، يوم الجمعة.