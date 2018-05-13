قتل ثلاثة مدنيين، وأصيب آخرين، يوم الاحد، اثر انفجار لغم ارضي بسيارة كانوا يستقلونها، في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين"، إن "ابن دايل" احد التجار في منطقة "اليتمة"، غرب مديرية خب والشعف، كان عائداً بسيارته من الحزم عاصمة محافظة الجوف، حين انفجر به لغم زرعه الحوثيين في الخط العام.

وذكر ان الانفجار اسفر عن مقتله واثنين من اقاربه واحتراق سيارته.

وتشهد مديرية خب الشعف حوادث متكررة بانفجارات لالغام زرعتها الميليشيا قبل تحرير تلك المناطق من الحوثيين.