الأمم المتحدة: ربع أطفال اليمن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن ربع الأطفال اليمنيين الذين في سن الدراسة، لم يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم.



جاء ذلك في تغريدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نشرها عبر الحساب الرسمي لمكتبه باليمن، على موقع "تويتر".



وذكر البرنامج أن "25% من أطفال اليمن، من هم في سن التعليم، باتوا خارج المدارس".



وأضاف أن "75% من الأطفال الذين تمكنوا من الالتحاق في التعليم، يدرسون في فصول دراسية، إما مدمرة أو متضررة من الحرب".



وتابع "لضمان الحد الأدنى من البيئة المدرسية في اليمن، تم تأهيل 113 مدرسة، مع 1297 فصلا دراسيا، بدعم من البنك الدولي".



ويبلغ عدد الأطفال اليمنيين من هم في سن الدراسة أكثر من 7 ملايين طفل، بحسب تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في نهاية العام 2016.