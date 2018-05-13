القوات الحكومية تتقدم في المنطقة الواقعة بين الشمايتين والوازعية غربي تعز

قال مصدر عسكري حكومي اليوم الأحد، إن القوات الحكومية تقدمت في مديريتي الشمايتين والوازعية، غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، بعد انسحاب مسلحي جماعة الحوثيين.

وأفاد المصدر «المصدر أونلاين»، إن قوات ألوية العمالقة، وهي قوات مشكلة من المقاومة الشعبية (سلفيين وجنوبيين)، وصلت إلى أطراف الشمايتين غربي المحافظة، كما تقدمت إلى آخر موقع عسكري يفصل بين المديريتين.

وأضاف بأن تلك القوات التحمت مع قوات اللواء 17 مشاة، الذي يعسكر في منطقة بني عمر بالشمايتين.

ووفق المصدر فإن تقدم القوات الحكومية جاء بعد انسحاب المسلحين الحوثيين من مناطق راسن والدمدم وجبال القرون الخمسة في جرداد بين الشمايتين والوازعية.

في ذات الوقت، تواصل قوات اللواء 35 مدرع التابعة للقوات الحكومية عمليات نزع الألغام التي زرعها الحوثيون في منطقة الكدحة بمديرية المعافر بهدف التقدم نحو مدينة البرح.