منظمة تكشف عن تعرض معتقلين للتعذيب في سجون تابعة للجيش في سيؤون

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إنها وثقت تعرض معتقلين في سجن المنطقة العسكرية الأولى بسيؤون "جنوب شرق اليمن"، للتعذيب الجسدي بصورة بشعة وللمعاملة القاسية والمهينة، مشيرة الى أن السجن يخضع لقوات التحالف العربي والحكومة اليمنية الرسمية.





وأضافت المنظمة، في بيان أصدرته الجمعة 16 نوفمبر 2018 "ان عشرات المعتقلين داخل السجن لا يُعرف مصيرهم في ظل حالات الإخفاء القسري والتعذيب المتعمد وتمديد اعتقالهم دون عرضهم على المحكمة فضلاً عن منعهم من تلقي العلاج المناسب أو السماح لعائلاتهم بزيارتهم".





وحصلت المنظمة ومقرها جنيف، على معلومات تؤكد أن المعتقلين يقبعون في سجن يسمي "سجن الطين"، وهو سجن قديم مهجور منذ 2006، ويقع في منطقة مريمة بسيؤون، ويبعد عن السجن المركزي الجديد قرابة 500 قدم، ويخضع فيه المعتقلون للتحقيق لفترات طويلة، على يد محققين سعوديين "قساة"، ويُشرف على المعتقل شخصان أحدهما يكنى "أبو سالم" والثاني يلقب ب"الخالدي"، إضافة إلى قائد المنطقة العسكرية الأولى.





ولفتت سام، إلى أنّ أغلب المعتقلين الذين تلقت المنظمة بلاغات عنهم، قد تم اعتقالهم من قبل الأجهزة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى دون أوامر قضائية أو مبررات قانونية، مشيرةً إلى أنّ معظمهم اعُتقلوا من الطرقات العامة أو من الأسواق، ثم تم إخفاؤهم لمدة عامٍ كامل في بعض الحالات، دون أن تعرف عائلاتهم شيئاً عنهم.





وبينت المنظمة، أن أغلب من يتم اعتقالهم تُوجَّه لهم "بشكل غير رسمي" تُهماً تتعلق بالإرهاب والانتماء لتنظيم القاعدة دون أن يحظوا بمحاكمات عادلة، فيما يُحتجز بعض المعتقلين كرهائن من أجل إجبار أهاليهم أو أبنائهم المطلوبين على تسليم أنفسهم للقوات العسكرية.





وعرضت المنظمة شهادات لمعتقلين سابقين، وذوي معتقلين آخرين كشفت أساليب التعذيب المروعة التي تمارس ضد المعتقلين. موضحة أن الاعتقال والتعذيب طال حتى الأطفال، في انتهاك صارخ لاتفاقية حماية الطفل.





وقالت سام إن حالة المعتقلين بشكل عام سيئة، حيث يعاني بعضهم من أمراض وأورام مختلفة ولم يتلقوا العلاج المناسب والملائم بسبب منعهم من قِبل إدارة السجن من الخروج، عدا عن عدم معرفة أهلهم بوضعهم الصحي بسبب انقطاع الزيارة.





وكشفت سام أن المعتقلين داخل سجن سيئون خاضوا إضرابين مفتوحين عن الطعام احتجاجاعلى سوء المعاملة وللفت الأنظار إلى معاناتهم ومطالبة التحالف السعودي الإماراتي والمنطقة العسكرية الأولى بتحقيق مطالبهم التي حددها المضربون بإحالتهم للقضاء للنظر في قضاياهم، وفك القيود الحديدية التي وُضعت على أرجلهم منذ دخولهم السجن، والسماح لأهاليهم بزيارتهم والاتصال بهم وتوفير العناية الطبية للسجناء وتحسين التغذية.





ودعت منظمة سام السلطات اليمنية للإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفاً وتوقف الإخفاء القسري والعمل على تفعيل دور القضاء في النظر في كل القضايا المنسوبة للمعتقلين وفقاً للضمانات والإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي، كما دعت المبعوث الأممي " إلى الضغط على قوات التحالف والسلطة اليمنية الرسمية لتلبية مطالب المعتقلين العادلة، مؤكدة على تعزيز دور فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن الانتهاكات التي تًرتكب في سجون القوات الحكومية والتحالف العربي والذي أكد "وجود احتمال قوي بأن تكون قوات اليمن، والسعودية، والإمارات متورطة جديا في انتهاكات متعلقة بالمحتجزين، قد ترقى إلى مصاف جرائم حرب"





وشددت المنظمة، على واجب المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأوروبية التي تتمتع بعلاقات جيدة مع قوات التحالف، والولايات المتحدة، للعمل على إنهاء معاناة المعتقلين في سجن المنطقة العسكرية الأولى وضمان معاملتهم وفق قواعد اتفاقيات جنيف وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.