هدوء في المهرة ..بعد سقوط ضحايا في مواجهات بين القوات الحكومية ومحتجين مناهضين لاستحداث نقاط تفتيش

شهدت محافظة المهرة هدوءً بعد مقتل متظاهرين اثنين وإصابة آخرين، الثلاثاء الماضي، عقب اعتراضهم على استحداث نقطة أمنية بمديرية حصوين في حين ظلت الروايات متضاربة بين السطة المحلية والمعتصمين.







أمس الأول الأربعاء ترأس محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح باكريت، اجتماعاً استثنائياً للجنة الأمنية في المحافظة، لمناقشة تداعيات العمل الذي نفذته مجموعة مسلحة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ونتج عنه سقوط قتيلين وإصابة آخر ،بحسب إعلام المحافظ.







وقال المحافظ "إن السلطة المحلية وجدت نفسها مرغمة بعد أن باشر المسلحون بإطلاق النار على أفراد الأمن المتواجدين في النقطة الأمنية بشكل مباغت".





ووصف المحافظ باكريت ما حدث بـ«الأمر المؤسف للغاية» الذي يضع هيبة الدولة والمؤسستين الأمنية والعسكرية في المحافظة على المحك، مؤكدا أن قيادة السلطة المحلية في المحافظة بذلت جهودا كبيرة في سبيل تجنب هذه الواقعة المؤسفة إلا ان الطرف الآخر عمد على تفجير الموقف، وفقا لماقاله المحافظ.





الخميس، وجه محافظ المهرة راجح باكريت بتشكل لجنة تحقيق عاجلة في حادثة نقطة الأنفاق لمعرفة ملابساتها.





وقال باكريت في تغريدة له: وجهنا بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة برئاسة وكيل المحافظة الأول في حادثة نقطة الأنفاق ومعرفة ملابساتها ومن يقف وراء الحادثة التي تهدف إلى زعزعة أمن ‎المهرة واستقرارها.





وأضاف أن تشكيل اللجنة يأتي تمهيدا لإحالة المتهمين للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.





من جانبه قال سالم بلحاف المسؤول الإعلامي للجنة اعتصام أبناء المهرة السلمي إن اللجنة المنظمة للاعتصام سترد سلمياً على حادثة إطلاق النار على المتظاهرين.







وحمّل بلحاف المحافظ راجح باكريت المسؤولية الكاملة في توجيه الأوامر بقتل المعتصمين على يد المليشيات التابعة له والقادمة من خارج المحافظة حسب قوله.







وأعلن بلحاف عن أن هناك تصعيدا خلال الفترة القادمة إلى أن يتم إخراج كافة المعسكرات والثكنات التابعة للقوات السعودية والمليشيات، وفقا لحديثه.









وأضاف "بلحاف" في حديثه لقناة محلية أن هذا التصعيد من قبل هذه القوات جاء أثناء وجود لجنة وساطة يقودها وكيل المحافظة والذي يعد أحد شيوخ القبيلة التي تقام النقطة على أرضها قائلا: هناك محاولات لجر المعتصمين إلى مربع العنف بدعم ومباركة القوات السعودية المتواجدة في المهرة .





واستغرب رئيس اللجنة الاعلامية لاعتصام أبناء المهرة السلمي من الصمت من قبل الشرعية ومؤسسة الرئاسة .



كما صرح مصدر مسؤول في اللجنة المنظمة للاعتصام في المهرة أن اللجنة بصدد عقد اجتماعات متواصلة بعد التطورات الأخيرة في مديريتي حصوين وقشن.





وقال المصدر بحسب صفحة اعتصام المهرة علي الفيسبوك، إن اللجنة عقدت، الخميس، اجتماعا لتدارس الوضع من كافة جوانبه وبحث السبل للرد على ماحدث. "





وأشار إلى أن اللجنة تواصل عملها بما في ذلك طرق الرد المناسبة بما يضمن حق الشهداء وأبناء المهرة كافة.





الحكومة تتجاهل التوتر

مؤخراً نشرت وكالة الأنباء الحكومية سبأ، خبراً عن اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء معين عبدالملك بمحافظ المهرة، للاطلاع على سير تنفيذ الاجراءات الاسعافية لمساعدة المتضررين من إعصار لبان الذي ضرب المهرة مؤخرا ، دون أن تذكر الوكالة إشارة لرئيس الوزراء حول المستجدات في المحافظة.





دعوة للتفاهم



دعا المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى في بيان حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منه إلى احترام الحقوق المشروعة وحقوق الإنسان مشددا على تحمّل كافة أبناء المهرة لمسؤولياتهم.







وحث البيان جميع العقلاء والخيرين جمع المهرة على كلمة سواء لاستقرار السلم الاجتماعي حفاظا على المهرة أرضا وإنسانا.









وفي ظل هذه التطورات والروايات المتضاربة بين السلطة المحلية والمعتصمين ودعوات التفاهم والهدوء يبقى التساؤل هل تتجه الأمور في المهرة للحلحلة والهدوء أم للتأزم والتصعيد.







رئيس المرصد الحقوقي للمهرة وسقطرى قال إنه يتفاءل بأن تكون هناك تفاهمات وحلول من خلال العقلاء و أهل الحل والعقد الذين تجاوزوا عدة إشكالات في السابق.







وتوقع أن يكون لقاء عام لأبناء المهره يناقش كافة الإشكاليات للخروج بحلول وتغليب لغة الحوار والمحافظة على أمن واستقرار المهره أرضا وشعبا، وهو مايبدو من خلال عدم حدوث توتر على الأرض مايشير إلى جهود حثيثة في إطار توجيه الأمور نحو الحلحلة والهدوء.





يذكر ان صداما وقع بين قوات الأمن ومحتجين على استحداث نقطة أمنية الثلاثاء، سقط فيه ضحايا من المحتجين، ما زاد من حدة التوتر في المحافظة.