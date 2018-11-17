ارتفاع وتيرة المواجهات على مداخل مدينة دمت وسقوط قتلى من الطرفين بينهم ضابط في القوات الحكومية

ارتفعت وتيرة المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثيين على مداخل مدينة دمت بمحافظة الضالع، جنوب اليمن. الجمعة، وفق ما أفادت مصادر ميدانية.





وقالت المصادر لـ"المصدر أونلاين" ان الاشتباكات التي اندلعت صباح الجمعة، بعدد من المواقع جنوب المدينة، أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين بينهم ضابط في القوات الحكومية برتبة عقيد.





وأضافت، ان العقيد في القوات الحكومية "علي طنب الماطري" قتل خلال المواجهات هو وشقيقه، وجنديين آخرين، فيما جرح العقيد عبد الرحمن المسني وهو قيادي بارز، وأربعة آخرون.





ووفقا للمصادر، فإن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على مواقع في بيت اليزيدي والحقب منها تبة "الحروية"، ومواقع أخرى، فيما لا تزال الاشتباكات متواصلة حتى مساء الجمعة جوار مدرسة الحقب في الوقت الذي تراجع فيه مسلحو الحوثي إلى منطقة "خاب" جنوب مدينة دمت.





وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المسلحين الحوثيين جراء المعارك، بينهم قناص، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لما قيل انه قناص حوثي قتلته قوات الجيش في الحقب.





الى ذلك، عززت القوات الحكومية مواقعها بقوات من اللواء 33 مدرع بمحافظة الضالع، والتي وصلت لتشارك في المعارك، الى جوار قوات من اللواء الرابع احتياط واللواء 83 مدفعية وقوات الشرطة العسكرية من محافظتي إب والضالع ، والقوات الخاصة التابعة لمحافظة إب ، وقوات من الحزام الأمني في الضالع.







وفي السياق، دعا بيان صادر عن الجيش الوطني ب"محور مريس دمت جبن" جميع المواطنين والاهالي الساكنين في مدينة دمت الى "لزوم بيوتهم وعدم الخروج منها ، محذرا كل من يحاول استغلال دخول الجيش الوطني -لتأمين المدينة- من أجل العبث أو الإعتداء على ممتلكات المواطنين ومنازلهم ومحلاتهم، باسم الجيش الوطني" داعيا، "الجيش ان يكونوا في غاية الحيطة والحذر من كل من يحاول عمل ذلك".





وقال البيان: ان "كل من عمل مع المليشيات سابقا ثم تركها والتزم بيته ولم يخرج منه فله الأمان بشرط ان لا ينكث أو يغدر".





وكانت المعارك "شمال الضالع" قد اندلعت بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين مطلع الأسبوع الماضي، تمكنت القوات الحكومية خلالها من تحرير مواقع عدة على امتداد يزيد على 20 كيلو متر .